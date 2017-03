FC Twente en Ebecilio per direct uit elkaar: ‘Had meer verwacht’

De wegen van FC Twente en Kyle Ebecilio scheiden per direct, zo heeft de club donderdagmiddag via de officiële kanalen laten weten. Het tot het einde van het seizoen doorlopende contract van de 23-jarige middenvelder is met instemming van beide partijen verscheurd.

“Natuurlijk had ik meer verwacht van mijn terugkeer bij FC Twente, zeker na mijn mooie eerste twee jaren bij de club. Het is anders gelopen en het is nu beter dat onze wegen scheiden. Ik ben fit en vol ambitie om mijn carrière een mooi vervolg te geven”, laat Ebecilio weten. Het voormalige Arsenal-talent werd vorig seizoen verhuurd aan Nottingham Forest en ADO Den Haag en speelde dit seizoen nog geen minuut in de Twentse hoofdmacht.

In zijn eerste twee seizoen kwam de middenvelder nog tot zestig wedstrijden. De interne strubbelingen bij Twente hebben echter ook hun weerslag gehad op Ebecilio: “Er is afgelopen jaren natuurlijk veel gebeurd rondom de club en daarmee ook rondom Kyle. We hebben samen besloten dat het voor hem het beste is dat hij nu een frisse start gaat maken. Ik heb er vertrouwen in en hoop dat hij weer op zijn oude niveau terugkomt. We wensen hem veel succes”, zegt Manager Algemene Zaken Jan van Halst.