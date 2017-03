Afellay verlengt bij Stoke: ‘Laten zien dat ik back in business ben’

Ibrahim Afellay en Stoke City zijn het eens geworden over een nieuw contract. De aflopende verbintenis van de dertigjarige middenvelder is met twee jaar verlengd, zo maakt de club donderdag bekend op de clubwebsite. Er was lang onduidelijkheid over de toekomst van Ibi bij the Potters.

Afellay speelt sinds de zomer van 2015 voor Stoke en zegt ‘enorm blij’ te zijn met zijn nieuwe contract. "Vanaf de eerste dag voel ik mij thuis bij Stoke en kijk uit naar de toekomst”, aldus de ex-speler van onder meer PSV en Barcelona. “Ik wil mooie dingen laten zien hier. Stoke is een fantastische club. Onze fans zijn speciaal.”

Afellay stond vorig jaar liefst acht maanden buitenspel met een zware knieblessure en maakte in december zijn rentree. "Die blessure laat ik nu achter me. Ik heb laten zien dat ik back in business ben. Ik werk en train elke dag keihard. Ik wil er het beste van maken hier."