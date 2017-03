Ronaldo voorkomt nederlaag Real in knotsgek duel met Las Palmas

Real Madrid heeft op het nippertje een nederlaag voorkomen tegen Las Palmas. Voor eigen publiek kwam het team van Zinédine Zidane met tien man te staan nadat Gareth Bale voortijdig moest gaan douchen. De bezoekers liepen uit naar een 1-3 voorsprong, waarna Cristiano Ronaldo met twee doelpunten een punt redde door er met twee doelpunten 3-3 van te maken.

Het leek op voorhand een zorgeloze avond te worden, daar Real Madrid thuis nog nooit had verloren van Las Palmas. Het liep echter iets anders. De Koninklijke leek al vroeg op voorsprong te komen via Álvaro Morata, die de voorkeur kreeg boven Karim Benzema, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. In totaal zouden woensdagavond drie(!) doelpunten van de Spaanse spits afgekeurd worden. Na acht minuten spelen kwam de thuisploeg alsnog op voorsprong via Isco. Maar direct na de openingstreffer werd het 1-1 via Dominquez Tanausa. Hij draaide fraai weg bij twee verdedigers van Real en haalde verwoestend uit.

De ploeg van trainer Zinédine Zidane speelde moeizaam en Las Palmas deed het verrassend goed. Real Madrid had moeite om aan de bal te komen en deze in bezit te houden. De thuiploeg raakte gefrustreerd en moest na 47 minuten spelen verder met tien man. Gareth Bale wist zich niet te beheersen en kon vertrekken. Met een man minder ging Sergio Ramos in de fout in het strafschopgebied en mocht Jonathan Viera vanaf elf meter aanleggen: 1-2. Real Madrid was nog niet van de schrik bekomen toen de 1-3 werd gemaakt door Kevin Prince-Boateng. Hij werd de diepte ingestuurd en passeerde de onnodig ver uitgekomen Keylor Navas en Las Palmas ging met 1-3 aan de leiding in het Bernabéu.

Real Madrid speelde een helft lang met een man minder na rood voor Bale.

Real had nog een half uur om een ruime achterstand goed te maken, terwijl Las Palmas een man meer had. Ondanks de ondertalsituatie wist de thuisploeg tal van grote kansen te creëren. Maar wat de Spaanse grootmacht ook probeerde, de bal wilde er niet in. Ook invaller Benzema wist het net niet te vinden. Morata scoorde wel, maar deed dat in buitenspelpositie.

De druk van Real was gigantisch en dat mondde uit in een strafschop vlak voor tijd. Cristiano Ronaldo tekende voor de aansluitingstreffer, met nog een kleine vijf speelminuten op de klok. Het geloof was volledig terug bij de Koninklijke en de druk nam verder toe, met de gelijkmaker als gevol. In de laatste minuut van de officiële speeltijd was het opnieuw Ronaldo die trefzeker was, dit keer met het hoofd.