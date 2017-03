Hiddink moet wachten op rentree: ‘Ik heb geen contact gehad met Leicester’

Na het ontslag van Claudio Ranieri bij Leicester City werd Guus Hiddink genoemd als diens opvolger in het King Power Stadium. De Nederlander was tot twee keer toe interim-manager bij Chelsea, maar zal in die functie niet aan de slag gaan bij de regerend kampioen van Engeland. Hiddink zegt geen contact te hebben gehad met Leicester.

Craig Shakespear heeft de taken voorlopig overgenomen van Ranieri. "Ik denk dat Leicester het heel goed heeft gedaan door na het ontslag van Ranieri door te gaan met de assistent-trainer”, vertelt de zeventigjarige Hiddink tegenover De Telegraaf. “Want dan krijg je direct een reactie van de spelers. Dat hebben ze bewezen tegen Liverpool (3-1 zege, red.). Ik heb geen contact gehad met Leicester.” Volgens Engelse media is Roy Hodgson de grootste kandidaat om aan de slag te gaan bij the Foxes.

De voormalig bondscoach van Oranje sluit een terugkeer in de voetballerij niet uit. "Ik heb nog zo veel liefde voor voetbal dat ik het niet uitsluit. Ik ga niet meer voor meerdere jaren naar een club toe. Maar ik vind het nog heerlijk om met jonge mensen bezig te zijn.”