Kashia uitgegroeid tot boegbeeld in Arnhem: ‘Ik denk in het geelzwart’

Met Guram Kashia als aanvoerder treedt Vitesse woensdag op Het Kasteel aan in de halve finale van de KNVB beker tegen Sparta. De Arnhemmers kunnen voor het eerst sinds 1990 weer de finale van het bekertoernooi halen. De Georgische verdediger is in zeven jaar uitgegroeid tot een boegbeeld van de club.

Geregeld viert Kashia een doelpunt door het logo van zijn shirt te kussen. “Als iemand dat mag doen, ben ik het. Ik denk in geelzwart. Ik heb de club alles gegeven en de club heeft mij alles gegeven”, zegt de verdediger tegen de Volkskrant. “Ik ben nooit een toptalent geweest. Mijn lijf en instelling zijn mijn wapens. Ik eet alleen nog gezond, zit zeven uur per week extra in het krachthonk en ’s avonds ren ik na de wedstrijddagen door het stadscentrum van Arnhem van de ene brug naar de andere.”

In zijn contract heeft Kashia laten opnemen dat hij na zijn loopbaan aan Vitesse verbonden zal blijven. Hij fungeert nu al als een soort trainer in Arnhem. “Kevin Diks wilde beter ingooien, Piet Velthuizen fitter worden en laatst vroeg ons grootste talent Mitchell van Bergen om hem te helpen bij zijn eerste aanname. Ik, de atechnische Kashia! Dan ga ik de hele nacht bedenken hoe we dat moeten doen. ’s Ochtends vroeg ga ik met hem aan de slag. Dan groei ik. Ik help ze niet, ze helpen mij om me beter te voelen.”