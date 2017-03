Jesé stellig: ‘Zonder die blessure was ik onbetwiste basisspeler bij Real’

Jesé Rodriguez timmerde hard aan de weg voordat op 18 maart 2014 het noodlot toesloeg. In het duel tussen Real Madrid en Schalke 04 scheurde de aanvaller zijn voorste kruisband af, waarna een lange revalidatie wachtte. Jesé denkt dat hij zonder die blessure uitgegroeid was tot vaste waarde in Bernabéu.

“Ik heb er over nagedacht. En ik houd er niet van om mezelf met iemand te vergelijken, maar ik denk dat ik onbetwiste basisspeler zou zijn bij Real Madrid. Daar ben ik zeker van”, stelt Jesé tegenover Marca. Uiteindelijk liep het anders. De aanvaller verkaste afgelopen zomer naar Paris Saint-Germain, maar zijn verblijf in Frankrijk werd geen succes. In de winter vertrok Jesé op huurbasis naar Las Palmas.

Maar de start op Gran Canaria is vooralsnog ook nog geen succesverhaal. De eerste vier duels van Las Palmas met Jesé in de gelederen gingen allemaal verloren en leverde nog geen doelpunt op voor de gehuurde aanvaller. “Ik had dit niet verwacht en het voelt niet goed. Dingen zijn nog niet gelopen zoals ik gehoopt had. Het ergste is dat het team wel kansen creëert, maar niet tot scoren komt”, stelt de aanvaller. Woensdag wacht voor Jesé een weerzien met zijn oude club. “Ik ga niet juichen als ik scoor, Real heeft me alles gegeven als speler en als mens.”