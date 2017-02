‘Ik ben er sinds mijn vertrek bij PSV financieel op achteruitgegaan’

Simon Poulsen keerde eind januari terug naar Denemarken. De 32-jarige linkerverdediger had bij PSV geen uitzicht op veel speeltijd en tekende bij SönderjyskE een contract tot nieuwjaarsdag 2020. Spijt van zijn overstap heeft de Deen niet, zo vertelt hij in een interview met de krant Tipsbladet.

“Ik twijfelde er niet aan dat ik, als ik terug zou keren naar mijn vaderland, voor SönderjyskE zou gaan spelen. Of voor FC Midtjylland, want ook voor die club had ik al gespeeld. Ik heb mijn hart gevolgd. Ik ben er in financieel opzicht erg op achteruitgegaan, maar ik speelde niet veel bij PSV, dus dit voelde als de juiste stap”, aldus de 31-voudig international. “Het is mooi om weer thuis te zijn en ik voel mij hier al erg op mijn plek. Ik heb het toch wel een beetje gemist.”

Poulsen speelde jarenlang voor AZ alvorens hij naar Sampdoria vertrok, maar zijn avontuur in Italië liep uit op een mislukking. De linkspoot speelde slechts acht wedstrijden en keerde daarom terug naar de Eredivisie. Via opnieuw AZ kwam hij uiteindelijk bij PSV terecht. “Ik moest met Jetro Willems concurreren en wist dat hij heel goed was. Hij is een international en stond op de nominatie om verkocht te worden.” Willems bleef echter en daardoor liep Poulsen veel minuten mis.

“Ik kende een goede start en stond bij de wedstrijd in de Johan Cruijff Schaal in de basis, maar daarna ging het bergafwaarts en slaagde ik er niet meer in om mij terug in het elftal te knokken. Dat was erg moeilijk”, besluit Poulsen, die tot dusverre twee wedstrijden voor SönderjyskE speelde. Hij staat met de blauwhemden na 23 speelronden op de zevende plaats in de Superligaen en voor aanstaande zaterdag staat het duel met Aarhus GF op het programma.