KNVB promoveert Twente naar veilige categorie, Roda JC in de problemen

De KNVB heeft FC Twente laten promoveren van categorie 1 naar categorie 2. Dat betekent dat de Tukkers op financieel gebied weer een voldoende scoren, terwijl Roda JC juist door de KNVB in zorgelijke categorie 1 is geplaatst. De licentiecommissie stelt de categorie-indeling ieder jaar samen op basis van de jaarstukken van het afgelopen seizoen en de prognosecijfers van het lopende jaar.

Ook NEC en FC Den Bosch zijn gepromoveerd naar categorie 2. Clubs in categorie 1 moeten aan hun financieel herstel werken en staan onder verscherpt toezicht van de KNVB. De Graafschap, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, Roda JC en VVV-Venlo bevinden zich nog in deze categorie. Achilles ’29 kan hier ook nog bijkomen, maar die club is voorlopig nog niet ingedeeld in een categorie. Het licentieproces ten aanzien van Achilles loopt nog.

Overigens bevinden Ajax, Feyenoord en PSV zich in de ‘veilige’ categorie 3, waarin clubs op financieel gebied als goed beoordeeld zijn. Ook AZ, SC Cambuur Leeuwarden, Excelsior, Go Ahead Eagles, FC Groningen, sc Heerenveen en Willem II zijn door de KNVB in categorie 3 ingedeeld.