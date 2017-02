‘Het is zorgelijk dat het seizoen van PSV al voor maart is mislukt’

Na de 2-1 nederlaag bij Feyenoord is PSV nagenoeg uitgeschakeld in de titelrace. De achterstand van de Eindhovenaren is opgelopen tot elf punten. Oud-voorzitter Harry van Raaij vindt het zorgelijk dat PSV eind februari al uitgespeeld is, aangezien de ploeg van trainer Phillip Cocu voor de winterstop al uitgeschakeld werd in de Champions League en in de KNVB beker.

“Het is zorgelijk dat het seizoen al voor maart is mislukt. Dat komt niet vaak voor”, zegt Van Raaij tegenover Omroep Brabant. “Maar gelukkig staan er met Toon Gerbrands en Marcel Brands verstandige mensen aan het roer. Zij moeten bepalen of de groep een nieuwe impuls nodig heeft. Te lang niets veranderen in de technische staf op de momenten dat het goed gaat, is meestal een valkuil. Datzelfde geldt voor de spelersgroep.”

Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, sluit zich aan bij Van Raaij. “Een vierde plek in de Champions League, in oktober uit de beker en in februari uitgeschakeld voor het kampioenschap? Dat hoort niet bij PSV. Dit seizoen is totaal mislukt en dat doet na twee mooie jaren pijn”, stelt Timmermans. “Ik denk dat het goed zou zijn dat bijvoorbeeld Jorrit Hendrix meer speeltijd krijgt. Hij is een aanvoerder voor de toekomst en speelt misschien nog lang voor PSV. Investeer in dit soort spelers.”