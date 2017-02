Vardy opgelucht: ‘We hebben gereageerd op wat er in de pers verschenen is’

Vier dagen na het ontslag van trainer Claudio Ranieri wist Leicester City weer eens te winnen. De regerend kampioen van Engeland versloeg in eigen stadion Liverpool met 3-1 en Jamie Vardy kroonde zich tot matchwinner. Volgens de spits was de overwinning van the Foxes een reactie op wat er afgelopen dagen gezegd en geschreven is over de spelers.

“Er was een beetje spanning in aanloop naar de wedstrijd. We stonden onder druk door wat er in de pers verschenen is. Wat je daarnet hebt gezien, was de reactie van de jongens”, reageert Vardy tegenover Sky Sports. “Nu is het aan ons om zo te blijven presteren en zoveel mogelijk punten te pakken. Ik kan er niet mijn vinger op leggen waarom we dit niet konden presteren onder Ranieri.”

“We hebben onder Ranieri ook hard gewerkt, deden alles wat er gevraagd werd. Maar het kwam er niet uit. Gelukkig klikte alles vanavond”, gaat de spits verder. Hij scoorde maandagavond voor het eerst sinds december weer eens. “Ik ben gefrustreerd door het aantal doelpunten dat ik dit seizoen heb gemaakt. Hopelijk kunnen deze doelpunten me verder brengen en volgen er snel meer.”

Jamie Carragher, oud-speler van Liverpool, was onder de indruk van de prestatie van Leicester. “Ze speelden briljant. Maar ze hebben de wedstrijd vooral gewonnen door er heel veel energie in te stoppen. Dat gaat niet over tactiek of grote spelers hebben. We zagen Jamie Vardy naar de grond gaan van vermoeidheid, maar ook van opluchting dat ze weer eens hadden gewonnen. Dit versterkt voor mij het gevoel dat ze niet alles hebben gedaan voor Claudio Ranieri.”