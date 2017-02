‘Ik ondersteun De Ligt, maar geld hoef ik niet aan hem te verdienen’

De ster van Matthijs de Ligt is snel rijzende. De zeventienjarige verdediger debuteerde dit seizoen voor Ajax in het bekerduel met Willem II en maakte sindsdien al negen keer zijn opwachting in het hoogste keurkorps. De Ligt wordt begeleid door Barry Hulshoff, die in de jaren zeventig grote successen vierde met Ajax en de jongeling met beide benen op de grond probeert te houden.

"Ik ondersteun hem waar nodig. Ik hoef geen geld te verdienen aan Matthijs, maar gun hem net zo'n mooie loopbaan als ik heb gehad", vertelt Hulshof in gesprek met Voetbal International. De Ligt leeft volgens de voormalig stopper voor zijn sport. "Hij is niet alleen met zichzelf bezig, maar met het totaalplaatje. Ook op het veld. Bij Jong Ajax coacht hij zijn mede-verdedigers zelfs al. Natuurlijk heeft hij nog niet de ervaring en leeftijd om dat volledig uit te dragen, maar dat is een stap voor later."

Hulshof meent dat De Ligt de nuchterheid zelve is, maar zegt dat het toptalent zijn eigen koers zal varen. "Daar handelt hij naar. Zijn vader en ik zijn daarin ondersteunend en de omgeving is rustig, maar uiteindelijk bepaalt Matthijs of hij het redt of niet. Mijn ervaring is dat als het in het koppie goed zit, de kans groot is dat een talent ver komt."