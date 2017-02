‘Man van 47 trainerswissels in vijftien jaar tijd’ legt zijn functie neer

De wegen Maurizio Zamparini en Palermo scheiden na vijftien jaar, zo maakt de huidige nummer achttien van de Serie A maandag bekend via de officiële kanalen. Zamparini was sinds 2002 actief als voorzitter op het Italiaanse eiland en stond vooral bekend om zijn grillige wijze van beleidsvoering.

Palermo veranderde onder de inmiddels 75-jarige Zamparini liefst 47 maal van hoofdtrainer, verdeeld over 38 verschillende oefenmeesters. In het seizoen 2015/16 voerde de beleidsmaker de meeste wijzigingen door: liefst negenmaal veranderde Zamparini van coach in het jaar waarin i Rosanero maar ternauwernood ontsnapten aan degradatie.

Palermo groeide onder Zamparini uit tot een stabiele Serie A-club. Na de promotie in 2004 speelde de vereniging met uitzondering van het seizoen 2013/14 onafgebroken op het hoogste Italiaanse niveau. Palermo, dat momenteel een achterstand van zeven punten op een veilige plek heeft, geeft op de officiële website aan binnen vijftien dagen een nieuwe preses te willen presenteren.