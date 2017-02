Rentree Wesley Sneijder maakt geen einde van vrije val van Galatasaray

Galatasaray heeft maandag opnieuw niet kunnen winnen. Voor het vierde opeenvolgende duel beging de topclub uit Istanbul, die tegenwoordig onder leiding van Igor Tudor staat, een misstap. Besiktas hield drie punten over aan het bezoek aan Cim Bom, 0-1, en staat vier punten voor op nummer twee Basaksehir. Galatasaray heeft liefst tien punten minder dan de lijstaanvoerder van de Süper Lig.

In de dertiende minuut van een verder gezapige eerste helft leek Galatasaray een strafschop te krijgen, na een duel tussen Atinc Nukan en Yasin Öztekin. Na veel gedebatteer werd de elfmetertrap uiteindelijk niet gegeven. Galatasaray probeerde onder leiding van Wesley Sneijder, die zijn rentree maakte na een periode van blessureleed, en Lukas Podolski de score te openen, maar de thuisploeg slaagde er niet in om een gaatje in de defensie van Besiktas te vinden.

Vlak na rust kwam Galatasaray op ongelukkige wijze op achterstand. Een vrije trap van Anderson Talisca werd in de muur door Bruma van richting veranderd en liet Fernando Muslera kansloos. Cenk Tosun had twintig minuten voor tijd nog een goede kopkans, maar hij knikte naast uit een vrije trap van Ricardo Quaresma. Garry Rodrigues en Eren Derdiyok kwamen een kwartier voor tijd in het veld voor Sneijder en Yasin, maar de wissels sorteerden geen effect. Podolski miste in de slotfase nog een dot van een kans. Nigel de Jong en Ryan Babel stonden beiden negentig minuten in het veld.