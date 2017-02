Falcao was rond met Chinezen: ‘We hebben sorry gezegd tegen Mendes’

Tianjin Quanjian begint komende zaterdag met een uitwedstrijd tegen Guangzhou R&F aan het nieuwe seizoen en Alexandre Pato zal waarschijnlijk in de punt van de aanval staan bij de ploeg van trainer Fabio Cannavaro. Het had echter niet veel gescheeld of de promovendus had nóg een aanvaller van naam aangetrokken.

Eigenaar Shu Yuhui verklapte op een persconferentie dat men dicht bij de komst van Radamel Falcao van AS Monaco was. De Colombiaan zou zijn jawoord zelfs al hebben gegeven. “We hebben in Dafeng onderhandeld met Jorge Mendes. Falcao stond op het punt om zijn contract te tekenen, maar toen blokkeerde Cannavaro de deal omdat hij van mening wat dat Falcao niet bij de speelstijl past”, aldus Shu.



Alexandre Pato en Axel Witsel zijn de grootste winteraanwinsten van Tianjin.

“We hebben onze excuses aangeboden aan Mendes”, voegt de baas van Tianjin eraan toe. “Theoretisch gezien is er voor ons geen limiet aan wat we in de zomer kunnen uitgeven, we kunnen gaan voor wie we willen. Sommigen willen echter niet komen; we hebben Diego Costa en andere sterren ook benaderd. We zullen zien wie er gaat komen, maar ik kan je verzekeren dat die spelers van hetzelfde kaliber zullen zijn als Diego Costa.”

Shu verklapte in januari al dat hij Edinson Cavani en Karim Benzema aanbiedingen had voorgelegd en ook Diego Costa en Raúl Jiménez stonden op de verlanglijst van Tianjin, zo gaf de eigenaar aan. Verder schijnt Tianjin het geprobeerd te hebben bij Nikola Kalinic van Fiorentina en zou men een bod van veertig miljoen euro hebben uitgebracht op Bas Dost van Sporting Portugal. De transfermarkt in China sluit overigens aanstaande dinsdag.