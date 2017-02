Voormalig Ajax-beul kiest voor grote geld na 172 doelpunten in 202 duels

Jonathan Soriano verlaat Red Bull Salzburg na vijf jaar. De doelpuntenmachine tekent een contract bij het kapitaalkrachtige Beijing Guoan, zo maakt de Oostenrijkse club maandagochtend via de officiële kanalen bekend. Soriano werd tweemaal Speler van het Jaar in Oostenrijk en greep de afgelopen drie seizoenen de topscorerstitel.

De Chinese transfermarkt sluit dinsdag en dus kan Soriano de overstap per direct maken. De Spanjaard, 31 jaar, verlaat Red Bull met vier landstitels op zak. In 144 competitieduels scoorde Soriano 120 keer; in totaal speelde de spits 202 officiële wedstrijden voor die Roten Bullen, waarin hij 172 maal trefzeker was. Soriano werd in 2013/14 nog de beul van Ajax, met drie doelpunten in het Europa League-tweeluik.

"Ik ben nu 31 jaar en het is voor mij het juiste moment om een nieuwe sportieve uitdaging aan te gaan", vertelt de aanvoerder. "Alles is heel snel gegaan; de gesprekken met Guoan hebben slechts een paar dagen geduurd. Ik wil Red Bull bedanken voor het feit dat de club niet in de weg lag bij de onderhandelingen. Het waren vijf buitengewone jaren, waarin we grote successen hebben gevierd. Dat zal ik nooit vergeten."