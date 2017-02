Elia: ‘Ik wilde hem niet vernederen, maar een panna is hier heilig’

Feyenoord deed zondagmiddag goede zaken in de strijd om het kampioenschap door in De Kuip een rechtstreekse aanval van PSV af te slaan. Eljero Elia moest zich vanwege een blessure voortijdig naar de kant laten halen, maar kreeg daarvoor wel de handen op elkaar toen hij Santiago Arias op weergalozen wijze te kijk zette.

De Feyenoorder speelde de Colombiaan met een geweldige actie de bal door de benen: “Een panna moet effectief zijn en dat was deze. Het is niet mijn bedoeling geweest om hem te vernederen. Maar een panna is heilig in Nederland”, glimlachte hij na de wedstrijd in gesprek met Voetbal Inside.

Elia was echter blijer met de drie punten dan met zijn geslaagde actie: “Lekkerder dan de overwinning was het niet. De zege is gewoon belangrijk voor mezelf, het team en heel Rotterdam. Door die overwinning zijn we PSV definitief kwijt. Ik ga er vanuit dat we kampioen worden.”