PSG geeft Olympique Marseille veeg uit de pan in ‘Le Classique’

Paris Saint-Germain heeft in Le Classique gehakt gemaakt van Olympique Marseille. Les Parisiens wonnen in Zuid-Frankrijk met 1-5 en blijven zo in het spoor van koploper AS Monaco. De achterstand op de Monegasken bedraagt nog drie punten.

Al na zes minuten spelen kwamen de bezoekers in Stade Vélodrome op voorsprong. Marquinhos kopte een vrije trap van Marco Verratti tegen de touwen. Nog voor rust verdubbelde Edinson Cavani de marge. Met een subtiele voetbeweging zette Javier Pastore zijn ploeggenoot alleen voor Marseille-doelman Yohann Pele. Voor rust leek Thiago Silva voor de derde Parijse treffer te zorgen, maar zijn doelpunt werd wegens buitenspel geannuleerd.

Al snel na rust liep PSG zonder problemen weg bij Olympique Marseille. Binnen het uur zorgden Lucas Moura en Julian Draxler voor een 0-4 voorsprong. Twintig minuten voor tijd deed Rod Fanni iets terug namens de thuisploeg, maar het slotakkoord was in handen van de bezoekers. Blaise Matuidi bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 1-5. Zo komt Paris Saint-Germain weer op gelijke hoogte met OGC Nice, waarmee de tweede plaats momenteel gedeeld wordt.