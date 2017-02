Cultfiguur aast op transfer: ‘FC Utrecht? Dat kan, ik wil gewoon spelen’

Henk Veerman kan bij sc Heerenveen niet rekenen op een basisplaats, maar als hij minuten maakt, draagt hij vaak zijn steentje bij aan het elftal van trainer Jurgen Streppel. Zo ook zaterdagavond, want de invaller maakte in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade de tweede treffer.

Het zou weleens een van de laatste treffers voor Heerenveen geweest kunnen zijn voor de 26-jarige Veerman, want hij heeft een aflopend contract en zinspeelt op een transfer: “Het kan zijn dat ik vertrek of dat ze een nieuwe aanbieding doen, die kans is er altijd nog. Misschien dat ze daar nog mee komen”, doelt Veerman bij de NOS op de eenzijdige optie die de directie kan lichten.

Veerman werd in december nog in verband gebracht met FC Utrecht en sluit niet uit dat hij in de toekomst in de Domstad terechtkomt: “Misschien wel, maar ik kan wel meer clubs noemen. Of het Utrecht is of een andere club: ik wil gewoon spelen. Daar hoop ik op.” Veerman maakte tot dusverre zestien treffers voor Heerenveen.