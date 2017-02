‘Ik kan honderd procent bevestigen dat Frank de Boer daar geen trainer wordt’

Na het verrassende ontslag van Claudio Ranieri bij Leicester City is het de vraag wie voor de selectie van de regerend landskampioen van Engeland komt te staan. Enkele trainers hebben al laten weten geen interesse te hebben en ook Frank de Boer zal the Foxes niet onder zijn hoede nemen, zo verzekert Guido Albers.

"Er is nul procent kans dat Frank naar Leicester City gaat", zo stelt de zaakwaarnemer in gesprek met diverse media uit Italië, het land waar de oefenmeester een korte periode bij Internazionale werkzaam was. "Ik heb de geruchten ook gehoord, maar daar blijft het bij. Het zijn geruchten. Ik kan zonder enige twijfel voor honderd procent bevestigen dat Frank niet de nieuwe manager van Leicester City wordt. Nogmaals, honderd procent."

"Ik heb het al vaker laten weten, het is het doel van mijn cliënt om vanaf het begin een nieuw project te starten. Hij zal geen enkel voorstel overwegen dat midden in een seizoen komt." De Boer werd in het verleden begeerd door Liverpool en Newcastle United, maar hij opteerde voor een langer verblijf bij Ajax. Na zijn congé in Milaan meldden Swansea City en Hull City zich. De Boer wil echter tot komende zomer wachten.