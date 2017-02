Guardado: ‘Alleen dan zal ik het besluit nemen om weg te gaan bij PSV’

Andrés Guardado ziet zichzelf nog een seizoen in het tenue van PSV spelen. De ervaren middenvelder uit Mexico ziet de uitwedstrijd tegen Feyenoord in principe niet als zijn laatste bezoek aan De Kuip. "Alleen als er iets komt, dat goed is voor PSV, voor mij, voor mijn carrière en mijn toekomst zal ik het besluit nemen om weg te gaan."

Guardado erkent dat er meermaals interesse uit de Verenigde Staten is geweest. Zo had Atalanta United interesse, maar uiteindelijk werd de club niet concreet. Dat neemt niet weg dat de middenvelder voetballen in Amerika 'zeker interessant' vindt, omdat het voetbal daar in de lift zit en hij dan dichter bij Mexico woont. "Ik heb bijna mijn hele carrière in Europa gespeeld en op de gevorderde leeftijd van dertig jaar denk je er wel eens over na om dichter bij je familie te zijn."

Guardado vindt het sportieve echter het belangrijkste en hij wil daarom tot het WK van 2018 in Rusland op het hoogste niveau actief blijven. "Daarom zou het ideaal zijn om tot die tijd in Europa te blijven. Mijn contract bij PSV loopt na dit seizoen nog een jaar door en ik blijf hier met alle plezier nog een seizoen."