Guardado deed goed woordje voor PSV: ‘Zijn club vraagt veel geld’

Andrés Guardado zou de komst van Hirving Lozano bij PSV zonder meer toejuichen. De Eindhovense club probeerde in de winterstop de vleugelaanvaller van Pachuca over te nemen, maar zonder resultaat. Guardado is erg onder de indruk van de kwaliteiten van de 21-jarige Mexicaan, die dertien A-interlands voor zijn vaderland speelde.

"Hij is een jongen met veel toekomst, absoluut het grootste talent van Mexico. En ook nog eens een jongen met een goede mentaliteit", zo verzekert Guardado zaterdag in gesprek met De Telegraaf. De ervaren middenvelder deed een goed woordje voor PSV bij Lozano, maar de bal ligt niet bij het talent.

"Ik ben met hem bevriend en heb ook met hem gesproken over PSV. Hij hoopt in de toekomst naar Europa te kunnen gaan, naar PSV of een andere club. Maar hij heeft het niet voor het zeggen, want zijn club vraagt veel geld voor hem." Pachuca zou mikken op een transfersom van vijftien à twintig miljoen euro voor Lozano, die Chucky als bijnaam heeft.