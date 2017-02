Koeman uit zorgen over Eredivisie: ‘Doe eens wat anders, denk ik dan’

Feyenoord, Ajax en PSV lieten sinds de jaarwisseling geen enkel punt meer liggen. Het bewijs dat de nivellering zich buiten de top drie heeft doorgezet, zo geeft Ronald Koeman aan. De manager van Everton stelt zaterdag in De Telegraaf dat het verschil tussen PSV, 'dat een matig seizoen draait', en nummer vier FC Utrecht van vijftien punten alles zegt over het niveau van de subtop en de rest.

"Ik zie ook hoe makkelijk Feyenoord al zes duels de nul houdt achterin. Ajax bijna net zo vaak." Koeman vindt het zorgelijk dat er, 'buiten Erik ten Hag bij FC Utrecht' nauwelijks trainers zijn die met een ander systeem iets proberen tegen de top drie. "Als je minder kwaliteit hebt, kun je het de betere ploegen met een tactische vondst moeilijk maken", zo verzekert de voormalig trainer van onder meer Feyenoord, Ajax en AZ. "Bijna alle coaches in de Eredivisie houden vast aan het bekende. Doe eens wat anders, denk ik dan."

Dat is ook één van de redenen waarom Nederlandse clubs in Europa terrein hebben verloren, zo verzekert Koeman. "Toen ik in 2003 coach was van Ajax in de Champions League, hadden wij minder kwaliteit dan de Europese topclubs. Door opeens te spelen met vijf verdedigers en een goede tactiek voor die linie haalden we bijna de halve finale."