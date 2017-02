Raiola waarschuwt: ‘Als Mario het nog één keer doet, snij ik zijn tong eraf’

Mario Balotelli kreeg afgelopen weekeinde bij OGC Nice in het met 0-1 gewonnen duel tegen Lorient opnieuw een rode kaart wegens commentaar op de arbitrage. Zaakwaarnemer Mino Raiola heeft de nodige kritiek op zijn cliënt. Volgens hem is er sprake van een verdrietige situatie.

“Hij weet dat het zijn eigen schuld is, dat is het belangrijkste. Hij heeft een grote fout gemaakt en heeft geen enkel excuus”, stelt de belangenbehartiger van het enfant terrible tegenover RMC. “Het is één van de dingen die Mario moet verbeteren. Het is triest voor hem en het team.”

“Ik heb de oplossing gevonden: als hij het nog één keer doet, snij ik zijn tong eraf. Om te voetballen heb je geen woorden nodig”, zegt Raiola gekscherend. Balotelli begon voortvarend in Nice met vier doelpunten in zijn eerste twee competitiewedstrijden. Sindsdien viel de Italiaanse spits echter weer terug. In Zuid-Frankrijk heeft de Italiaan nog een contract tot het einde van het seizoen. “Het is nog te vroeg om te praten over een langer verblijf."