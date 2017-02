‘Dat is een compliment, maar ik maak het seizoen af in Tilburg’

Anouar Kali verdiende zijn sporen in de Eredivisie bij FC Utrecht en Roda JC Kerkrade, voordat hij in 2015 naar het Qatarase Al-Arabi vertrok. Dat avontuur liep echter niet uit op een succes en de middenvelder keerde begin vorig jaar terug naar Nederland om voor Willem II te gaan spelen. Hier voelt Kali zich weer helemaal op zijn plek.

“Ik heb het hier hartstikke naar mijn zin, heb weer plezier in voetbal en ben zelf ook tevreden over mijn prestaties. Ik wil voorop gaan in de strijd. Gelukkig wordt dat gewaardeerd door de supporters. Als ik ze over mij hoor zingen, voel ik dat echt. Dat is echt mooi om te horen en geeft me nog meer energie”, laat hij optekenen op de officiële website van zijn club.

Toen er in de winterstop buitenlandse belangstelling voor Kali kwam, verschafte hij snel duidelijkheid: “Ja, ik heb vrij snel nadat het duidelijk was dat er belangstelling voor me was gezegd dat ik dit seizoen in Tilburg afmaak. Ik houd er niet van om in de winterstop te verhuizen naar een andere club. Daarvoor heb ik het hier teveel naar mijn zin. Al is het wel een compliment dat er belangstelling voor je is.”