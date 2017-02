‘Als ik niet terugkeer naar Napoli, is dat omdat de club mij niet wil’

Ezquiel Lavezzi verliet Paris Saint-Germain vorig seizoen voor een avontuur bij Hebei China Fortune, maar de Argentijn heeft een terugkeer op de Europese velden nog niet uit zijn hoofd gezet. Van een rentree bij Napoli, waar il Pocho tussen 2007 en 2012 onder contract stond, lijkt het echter niet meer te gaan komen.

“Ik heb zoveel mooie dingen achtergelaten in Napels en ik voel me nog steeds erg nostalgisch over de stad. Ik vind de nieuwe identiteit die Maurizio Sarri aan het team heeft gegeven prachtig, aangezien ze nu heel anders spelen dan vroeger”, vertelt hij aan Sky Italia. “Ik heb altijd aan een terugkeer naar Napoli gedacht, maar ik denk dat voorzitter Aurelio De Laurentiis mij niet terug wil hebben. Als ik ooit terugkeer naar Italië en het wordt niet Napoli, weet dan dat dat is omdat de club mij niet terugwilde.”

De Laurentiis baarde vorige week opzien door zijn team in het openbaar te bekritiseren na de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid in de Champions League: “Ik denk dat de coach Napoli geweldig voetbal laat spelen. Er moet naar de realiteit van de situatie gekeken worden en men moet dan begrijpen dat Napoli nog niet op hetzelfde niveau als Real zit, maar ik denk dat ze wel op weg zijn om dat niveau te halen”, vertelt Lavezzi daarover.