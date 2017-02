Hoofdbrekens voor Mourinho: ‘Hij genoot iets te veel van zijn schwalbe’

Manchester United is niet ongeschonden uit de Europa League-wedstrijd tegen Saint-Étienne (0-1 zege) gekomen. Eric Bailly pakte na rust tweemaal geel in een tijdsbestek van vier minuten, waardoor de verdediger ontbreekt in de volgende Europese ontmoeting. Matchwinner Henrikh Mkhitaryan en Michael Carrick vielen geblesseerd uit en lijken de EFL Cup-finale tegen Southampton van zondag te moeten missen.

Bailly werd door arbiter Deniz Aytekin weggestuurd na een vermeende overtreding op Romain Hamouma. "Hamouma genoot iets te veel van zijn schwalbe, dus Eric kan de volgende wedstrijd niet meedoen", briest trainer José Mourinho na afloop voor de camera van BT. Ook de blessures van Mkhitaryan en Carrick stellen de oefenmeester voor problemen. "Het wordt een ingewikkelde zaak om ze beiden in te kunnen zetten in de finale."

"Drie dagen lijkt me nooit genoeg om te herstellen van een hamstringblessure (Mkhitaryan, red.) of een kuitblessure (Carrick)", voegt Mourinho eraan toe. "Je kunt altijd geblesseerd raken. Het kan gebeuren als je je huis verlaat, of als je in de tuin bent. Je weet het nooit. Zo'n blessure is het resultaat van alle wedstrijden die je speelt. Er is altijd een risico aan verbonden. Ik zeg niet dat ze er zeker niet bij zullen zijn, maar dat is wel mijn gevoel."