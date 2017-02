Gerrard laakt City-defensie: ‘Wat ze spelen, is haast zelfmoordvoetbal’

Door een 5-3 overwinning op AS Monaco heeft Manchester City uitzicht op de kwartfinales van de Champions League. Volgens Steven Gerrard gaan the Citizens het kampioenenbal echter niet winnen. De Liverpool-legende denkt dat de verdediging van Manchester City daar te zwak voor is.

“Tegen driekwart van de teams in de Premier League kom je er nog wel mee weg, maar met deze defensie kan je niet de Champions League winnen”, zegt Gerrard tegen BT Sport. “Je krijgt haast medelijden met de verdedigers van City. Aan hen kan je zien dat de manager zegt dat ze het voetballend op moeten lossen. Het is haast zelfmoordvoetbal, de verdedigers staan vanaf het begin onder druk.”

In het Champions Leagueduel tegen AS Monaco kreeg Manchester City drie tegendoelpunten te verwerken. Falcao miste namens de Monegasken nog een strafschop. “Ik vind dat de manager de druk soms wat weg moet halen. Dan geven ze maar een paar een lange bal, op deze manier krijg je bijna medelijden met ze.”