Topscorer Youth League: 'Weet nog steeds niet wat een echte Ajax-spits is’

Door een comfortabele 3-0 zege op Dynamo Kiev plaatste de A1 van Ajax zich dinsdag voor de kwartfinales van de Youth League. Kaj Sierhuis was met twee doelpunten van grote waarde voor de Amsterdammers, zoals hij dat dit seizoen vaker is. Dat roept al snel de vraag op of de achttienjarige spits geschikt is voor het eerste elftal.

“Kaj is een goede voetballer, een talent. Maar Kasper Dolberg is een groot talent. Voor Kaj is nu de tijd aangebroken dat hij zich nog verder moet ontwikkelen. Hij moet completer worden. Dit is een heel ander niveau dan het eerste”, legt Aron Winter, trainer van de A1 van Ajax, uit tegenover ELFVoetbal. “Ja ik weet het, er wordt veel gevraagd van een Ajax-spits. Maar Kaj moet dat aankunnen. Hij loopt hier bijna zijn hele leven rond. Weet wat er hier wordt gevraagd van een spits.”

Sierhuis, met acht doelpunten topscorer van de UEFA Youth League, wil zichzelf niet vergelijken met een Kasper Dolberg. “Kasper is ook een ander type spits. Hij is meer van de bal krijgen, een actie maken en dán scoren. Ik ben meer een type Olivier Giroud. Die scoort veel met onetouch-goals. Dus voorzetten in één keer afmaken. Soms is het een simpele goal, soms een mooie. Hoe die bal erin gaat doet er niet toe, je moet er gewoon staan”, legt de jonge spits uit. “Ik weet nog steeds niet precies wat nu een echte Ajax-spits is. Daar verschillen de meningen over.”