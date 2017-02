Vaste waarde Monaco wees PSG af: ‘Had er tranen van in mijn ogen’

Tiemoué Bakayoko is een van de motoren achter de opmars van AS Monaco de laatste jaren. De 22-jarige middenvelder kwam in 2014 over van Stade Rennes en is dit seizoen uitgeroeid tot een onbetwiste basisspeler onder trainer Leonardo Jardim. Bakayoko koestert echter de droom ooit nog door te breken bij Paris Saint-Germain.

"Als de mogelijkheid zich zou voordoen, dan zou ik het aanbod niet weigeren", laat de beloftevolle Fransman optekenen door Le Parisien. "Ik ben echter pas 22 en voel me op dit moment prima bij Monaco." Bakayoko groeide op onder de rook van het Parc des Princes, maar belandde op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van Rennes, ondanks een aanbieding van PSG.

"Ik had de kans om naar PSG te gaan, maar mijn vader en broer overtuigden mij ervan voor Rennes te kiezen. Die club had op dat moment de beste jeugdopleiding van Frankrijk", vervolgt de jeugdinternational, die dit seizoen al 34 wedstrijden speelde voor Monaco, waarvan 31 vanaf het startsignaal. "Het afwijzen van PSG deed veel pijn, ik had er zelfs tranen van in mijn ogen."