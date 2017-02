‘Als Götze niet slaagt bij Dortmund, dan moet hij naar China gaan’

Het lijkt niet ondenkbaar dat Mario Götze na ruim een halfjaar alweer bij Borussia Dortmund vertrekt. De aanvallende middenvelder is niet altijd zeker van een basisplaats, wordt gelinkt aan Liverpool, en Lothar Matthäus denkt dat de 24-jarige Götze bij zichzelf te rade moet gaan.

“Het klinkt misschien hard, maar als Götze niet slaagt bij Dortmund, dan moet hij naar China gaan”, schrijft de oud-aanvoerder van de nationale ploeg van Duitsland in zijn column voor BILD. “Götze zal zeker niet minder willen verdienen. Hij gaat daarnaast niet naar Schalke 04, past niet bij Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach heeft niet genoeg geld.”

“Topteams uit het buitenland zullen niet mee geïnteresseerd in hem zijn, maar het is duidelijk dat Götze iets moet veranderen. Hij ontbeert snelheid en dat is in het hedendaagse voetbal erg belangrijk. Spelers als Xabi Alonso kunnen zich daar goed op aanpassen, maar aanvallende spelers als Götze niet”, besluit Matthäus. Hoe concreet de interesse van Liverpool in Götze overigens is, is niet bekend.