‘Ik vraag me af of Ajax zich zorgen maakt na zijn vertrek’

Francesco Antonucci kwam medio 2015 als een groot talent binnen bij Ajax, maar van een doorbraak in Amsterdam kwam het nooit voor de Belgisch jeugdinternational. De aanvallende middenvelder besloot zijn kansen niet af te wachten en vertrok vorige maand naar AS Monaco. Een teken aan de wand volgens Henk Spaan.

“Ik vraag me af of Ajax zich zorgen maakt over het vertrek van de B-junior Antonucci naar Monaco. Hij volgde het voorbeeld van een medespeler in België Onder-17, Adrien Bongiovanni. Het betekent dat die jongens het er hoogstwaarschijnlijk over hebben gehad dat ze Monaco als opleidingsinstituut hoger aanslaan dan Ajax”, schrijft Spaan in zijn column in Het Parool.

“Kijkend naar het eerste, dat vanavond in de Champions League tegen Manchester City speelt, is dat ook zo. Valère Germain, Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko en Thomas Lemar komen uit de jeugd en nog wat van die toptalenten. Arsène Wenger liet in Monaco Emmanuel Petit, George Weah en Thierry Henry debuteren.” Spaan ziet dat de Monegasken zich na een aantal jaar met veel aankopen weer richten op het opleiden van spelers en zelfs onlangs een ontwikkelingsmanager weghaalden bij Paris Saint-German: “Denkt Ajax wel eens aan zo'n aanschaf?, vraagt hij zich tot slot af.