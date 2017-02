‘Ik merkte dat Messi heel boos was toen hij die doelpunten maakte’

Lionel Messi zorgde zondag in het duel met Leganés in de slotminuut vanaf elf meter voor de winnende treffer. Echt blij leek de Argentijnse superster er echter niet mee, wat weer tot allerlei speculaties leidde. Edgardo Bauza, bondscoach van Argentinië, denkt dat de manier van juichen een reactie is op de kritiek die er afgelopen week was.

Nadat Barcelona vorige week dinsdag met 4-0 verloor tegen Paris Saint-Germain, kreeg het de nodige kritiek te verwerken. Ook Messi was het mikpunt van critici. “Ik denk dat hij daarop reageerde na zijn winnende doelpunt tegen Leganés”, stelt Bauza tegenover Joga Bonito.

Messi zorgde in het met 2-1 gewonnen duel tegen de laagvlieger ook voor de eerste Catalaanse treffer. “Ik merkte dat hij heel boos was toen hij die doelpunten maakte”, constateert de Argentijnse bondscoach. Barcelona heeft in LaLiga één punt achterstand op koploper Real Madrid, maar speelde wel twee wedstrijden minder.