Dinsdag, 21 Februari 2017

ADO moet verplicht afscheid nemen van dure spelers

Het is nog onzeker of Ajax-trainer Peter Bosz komende donderdag een beroep kan doen op Daley Sinkgraven. De linkerverdediger kampt nog altijd met een enkelblessure en trainde maandag nog apart van de groep. (Voetbal International)

Het huwelijk tussen Antonio Conte en Chelsea is tot nu toe zeer gelukkig. De Italiaanse oefenmeester is het met de club eens over een contractverlenging, waarna hij tot 2020 vastligt in Londen. (Tuttomercatoweb)

Ondanks de miljoenen van Wang Hui, gaat ADO Den Haag over het huidige seizoen een verlies van 3,3 miljoen euro lijden. Daardoor gaat het komende zomer afscheid nemen van dure spelers als Ruben Schaken en Mike Havenaar. (De Telegraaf)

Fabinho staat in de belangstelling van onder meer Barcelona, Arsenal, Manchester City en Manchester United. De Braziliaan van AS Monaco heeft de voorkeur om in de Premier League te gaan spelen. (Daily Mail)

Leonid Slutsky zit na zijn vertrek bij CSKA Moskou zonder club en wil graag buiten Rusland aan de slag. Chelsea helpt de Russische oefenmeester momenteel om kennis te maken met het Engelse voetbal. (Daily Mail)