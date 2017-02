Van Ginkel vestigde hoop op Vitesse: ‘Ik had meer verwacht’

Feyenoord, Ajax en PSV geven elkaar na de winterstop geen duimbreed toe in de titelrace. Geen van de drie kampioenskandidaten morsten reeds punten in het nieuwe jaar, waardoor de verschillen op de ranglijst onveranderd bleven. PSV hoopt al weken tevergeefs op puntverlies van de concurrentie. "Maar iedere keer gebeurt het niet", vertelt middenvelder Marco van Ginkel maandag bij Peptalk.

"Dus moeten we het zelf maar doen. Op het moment gaat het goed, na de winterstop hebben we zes keer gewonnen. Maar bij Ajax en Feyenoord gaat het jammer genoeg ook goed", zegt de huurling van Chelsea. Komend weekeinde gaat PSV op bezoek bij Feyenoord. De Eindhovenaren kunnen het verschil met de koploper bij een overwinning verkleinen tot vijf punten.

De marge met runner-up Ajax op de ranglijst is echter ook nog altijd drie punten in het nadeel van PSV. De Amsterdammers speelden zondag tegen Vitesse, maar Van Ginkel's oude club slaagde er niet in punten af te snoepen van Ajax (0-1). "Ik had meer verwacht, ja", geeft Van Ginkel toe. "Ik heb met verschillende jongens van Vitesse nog contact en ik heb ze succes gewenst. Helaas kwam het er niet van."