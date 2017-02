Guardiola verrast met keuze: ‘Daarom is hij de beste trainer ter wereld’

Josep Guardiola is verheugd om Marcelo Bielsa te zien terugkeren in de voetballerij. Zondag maakte Lille bekend dat Bielsa vanaf komende zomer de scepter zwaait bij de club. Guardiola heeft zelf inspiratie gehaald uit het gedachtegoed van de Argentijn en volgens de trainer van Manchester City heeft zijn collega een enorme bijdrage geleverd aan het voetbal.

"Ik bewonder Marcelo Bielsa enorm, omdat hij zijn spelers zó veel beter maakt", vertelt Guardiola daags voor de Champions League-wedstrijd tegen AS Monaco, de koploper van Frankrijk. "Ik heb nog nooit een voetballer gesproken die negatief over hem sprak. Ze zijn hem allemaal dankbaar voor de invloed die hij op hun carrière had. Hij heeft mij ook erg geholpen met zijn adviezen. Als ik hem spreek, krijg ik altijd het gevoel dat hij me wil helpen", citeren internationale media de Spanjaard.

Guardiola weet dat trainers worden afgerekend op het aantal prijzen dat ze hebben gepakt, maar dat vindt hij minder belangrijk dan de invloed die Bielsa op het voetbal en zijn pupillen heeft gehad. "Om die reden is hij voor mij de beste trainer ter wereld. Ik kijk ernaar uit om hem volgend seizoen bij Lille te zien. Ik ben ervan overtuigd dat hij weer een geweldige invloed gaat uitoefenen op de ploeg en de club."