‘Kuipvrees heb ik niet, ik heb daar vaak genoeg een resultaat gehaald’

Voor PSV staat komende zondag de allesbepalende kraker tegen Feyenoord op het programma. Als de Eindhovenaren in Rotterdam verliezen, loopt de achterstand op de koploper op tot elf punten en lijkt de titelrace voorbij. Aanvoerder Luuk de Jong is vol vertrouwen dat PSV in de Kuip kan winnen.

“De afgelopen jaren hebben we tegen Feyenoord goede resultaten geboekt. In het thuisduel waren we veel beter, maar wonnen we niet. Kuipvrees heb ik niet, ik heb daar vaak genoeg een resultaat gehaald”, zegt De Jong tegen Trouw. Voor de winterstop wist Feyenoord in Eindhoven met 0-1 te winnen.

Sinds de winterstop lijkt er echter een ander PSV te staan en daar put De Jong vertrouwen uit. “De focus en de energie zijn er, zeker na de winterstop. De doelstelling is duidelijk: we moeten winnen van Feyenoord, met een gelijkspel schieten we niks op. We hebben eerder tegen topclubs laten zien dat we boven onszelf uit kunnen stijgen.”