‘Mocht Feyenoord van PSV winnen, kunnen wij het schudden’

PSV deed afgelopen weekeinde wat het moest doen en won in eigen huis met 3-1 van NEC. Het vizier kan nu op de topper tegen Feyenoord, komende zondag in de Kuip. Volgens Willy van de Kerkhof wordt dat een wedstrijd van alles of niets, wat hij stelt dat PSV bij verlies de titelrace op kan geven.

“Feyenoord heeft acht punten voorsprong op PSV, dus we moeten absoluut winnen om nog enige aanspraak op de titel te maken. Mocht Feyenoord winnen dan kunnen wij het schudden. Ik ben ervan overtuigd dat PSV weet wat het te doen staat en PSV is in topwedstrijden meestal wel in vorm”, laat Van de Kerkhof weten tegenover Omroep Brabant.

De oud-international vond dat Davy Pröpper afgelopen zaterdag tegen NEC niet zijn beste wedstrijd speelde. “Hij leed te veel balverlies. Het was eigenlijk in deze wedstrijd een storende factor in plaats van een X-Factor. Je ziet dan ook dat PSV wat minder gaat spelen. PSV was zeker in de eerste helft niet in goede doen”, stelt Van de Kerkhof, die iets meer te spreken was over Luuk de Jong. “Die is langzaam op de weg terug, al zit hij ook nog niet lekker in z’n vorm. Hij zwoegt en doet van alles en hij is eigenlijk telkens net iets te laat. Maar PSV blijft winnen en daar gaat het om!”