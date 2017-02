Bosz: ‘Het is goed voor Ajax en het Nederlandse voetbal als hij blijft’

Davy Klaassen zal niet degene zijn die de verantwoordelijkheid over de volgende strafschop van Ajax krijgt. De aanvoerder miste zondag tegen Vitesse vanaf elf meter en dat betekende zijn tweede misser in deze voetbaljaargang. Hij zorgde met een velddoelpunt hoe dan ook voor het klassenverschil in GelreDome. "De volgende wordt niet door hem genomen. Wie wel? Dat weet ik niet", zo erkende Peter Bosz.

"Kasper Dolberg stond als tweede op de lijst. Of hij hem de volgende keer neemt? Dat zou kunnen", vertelde Bosz zondagavond bij Studio Voetbal. De oefenmeester stelt dat de captain van Ajax een moeilijke aanloop heeft gehad dit seizoen. "Ik was aan het schuiven op het middenveld. Zoekend naar de juiste balans. Voor een middenvelder is elf doelpunten erg veel. Hij ontwikkelt zich tot een complete middenvelder."

Bosz vond Klaassen tegen Vitesse niet alleen belangrijk vanwege zijn doelpunt, maar ook vanwege zijn omschakeling. "Ik heb vandaag het beste van hem gezien." Bosz hoopt dan ook niet dat Klaassen na dit seizoen vertrekt. "Ik hoop het niet. Ik hoop dat hij blijft. Dat is voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal goed. Maar ook voor hemzelf."