In genade aangenomen Van der Wiel morst dure punten met Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft zondagmiddag nagelaten om te profiteren van het puntverlies van concurrenten Istanbul Basaksehir en Galatasaray eerder dit weekeinde. Het elftal van Dick Advocaat kwam voor eigen publiek niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen stadsgenoot Kasimpasa, waardoor het verschil met aartsrivaal Galatasaray drie punten blijft op de ranglijst: 0-0.

Fenerbahçe trad aan zonder de geschorste Robin van Persie, maar met de weer in genade aangenomen Gregory van der Wiel, die voor het eerst sinds november 2016 zijn opwachting maakte in het keurkorps van Advocaat. Fener maakte een inspiratieloze indruk en slaagde er uiteindelijk niet in om Kasimpasa op de knieën te krijgen, ondanks enkele kansjes voor onder meer Miroslav Stoch.

Koploper Besiktas kan zodoende later op de dag goede zaken doen in de top van de Süper Lig. De Zwarte Adelaars ontvangen Akhisar Belediyespor in eigen huis en kunnen bij een overwinning een gat van vier punten slaan met naaste belager Basaksehir, terwijl Galatasaray en Fenerbahçe op respectievelijk zeven en tien punten gezet zouden kunnen worden door het elftal van Senol Günes.