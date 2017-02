PSV overtuigt niet tegen NEC, maar maakt geen fout in de titelrace

Met de nodige moeite heeft PSV in eigen huis met 3-1 gewonnen van NEC. Luuk de Jong zorgde in de slotminuut voor de verlossende derde treffer. Ondanks dat de Eindhovenaren niet wisten te overtuigen, kan PSV zondag comfortabel gaan kijken hoe concurrenten Feyenoord en Ajax het er vanaf brengen.

Met het oog op de titelstrijd was er voor PSV geen andere optie dan de thuiswedstrijd tegen NEC winnend af te sluiten. Toch begonnen de Eindhovenaren slordig aan het treffen, maar hetzelfde kan gezegd worden van de bezoekers. NEC hielp de thuisploeg na twintig minuten echter in het zadel. Een onhandige overtreding van Janio Bikel op Steven Bergwijn in het zestienmetergebied leverde een strafschop op. Marco van Ginkel schoot vanaf elf meter raak.

Het leek het startschot van een comfortabele avond voor PSV, maar niets was minder waar. Tien minuten later schoot Ali Messaoud op fraaie wijze de gelijkmaker achter Jeroen Zoet. Dat was overigens het eerste balcontact van NEC in het strafschopgebied tijdens de eerste helft. PSV had het in aanvallend opzicht moeilijk en slaagde er voor rust niet meer om een grote kans te creëren.

Bart Ramselaar probeert Robin Buwalda af te stoppen.

Al snel na rust wist PSV weer de voorsprong te grijpen. Na een inzet van Marco van Ginkel bleef de bal even liggen, waarna Bart Ramselaar het meest attent was om de Eindhovenaren opnieuw op voorsprong te zetten. De hernieuwde voorsprong zorgde er niet voor dat PSV zich definitief ontdaan had van NEC. De ploeg van trainer Phillip Cocu had wel het overwicht, maar speelde moeizaam, kreeg weinig kansen en moest voortdurend oppassen dat de Nijmegenaren niet plotseling de gelijkmaker zouden maken.

Vijf minuten voor tijd leek Dario Dumic de 2-2 te maken, maar de vlag van de assistent-scheidsrechter ging terecht de lucht in. Een schot van Mohamed Rayhi werd nog met moeite door Jeroen Zoet uit het doel getikt. Cocu bracht in de slotfase Daniel Schwaab in voor de nodige zekerheid en zag zijn ploeg uiteindelijk overeind blijven. In de slotminuut maakte Luuk de Jong een einde aan alle onzekerheid en bepaalde de eindstand op 3-1. Zo lopen de Eindhovenaren weer drie punten in op Ajax en Feyenoord, die zondag nog in actie komen tegen Vitesse en ADO Den Haag.