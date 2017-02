Pedro blijft in topvorm en helpt Chelsea aan ticket voor kwartfinales

Chelsea heeft een plek bij de laatste acht van de FA Cup opgeëist. Het team van Antonio Conte speelde een matige eerste helft op bezoek bij Wolverhampton Wanderers, maar kwam een stuk beter uit de kleedkamer. Dankzij doelpunten van Pedro en Diego Costa werd de zege binnengesleept: 0-2. De koploper van de Premier League blijft dankzij de zege in de race voor twee hoofdprijzen.

Wolverhampton, de nummer negentien van de Championship, stuntte in de vorige ronde door Liverpool te elimineren. Chelsea bleek ondanks een goede start een onneembare horde. Conte voerde zeven wijzigingen door in zijn basisteam en liet onder meer Nathan Aké vanaf het eerste fluitsignaal spelen. De eerste grote kans was voor George Saville van Wolverhampton: het jeugdproduct van Chelsea vuurde na drie minuten op de paal. De ploeg van Paul Lambert speelde een uitstekende eerste helft en hield het ondermaatse Chelsea zonder al te veel moeite onder de duim.

Willian was een van de weinige spelers van Chelsea die doelman lob Ikeme op de proef stelde. Op slag van rust mikte Diego Costa nog over de lat. Na rust zette Chelsea meer druk. Dat resulteerde in mogelijkheden voor Zouma, die over schoot, en voor Diego Costa: ook de poging van de Spanjaard miste richting. De verdediging van Wolverhampton werd halverwege het tweede bedrijf voor het eerst opengesneden.

Een heerlijke stift van Willian diende als voorzet voor Pedro, die volledig vrijstaand opdook voor het doel. Van dichtbij kopte hij raak in de linkerhoek. Het was alweer het zevende doelpunt van Pedro in zijn laatste tien wedstrijden voor Chelsea in alle competities. The Blues speelden in de tweede helft een stuk beter dan voor rust en kreeg nog kansen om de marge uit te breiden, bijvoorbeeld via Cesc Fàbregas. Het was echter Diego Costa die de 0-2 voor zijn rekening nam, nadat de bal vlak voor tijd voor zijn voeten belandde.