Bayern voorkomt blamage in minuut 96, Bruma leidt nederlaag in

Bayern München heeft de tweede nederlaag van het seizoen op de valreep kunnen afwenden. De koploper van de Bundesliga speelde zaterdag ondermaats tegen Hertha BSC en leek met 1-0 te verliezen, maar diep in de blessuretijd bepaalde Robert Lewandowski anders: 1-1. Met één wedstrijd meer gespeeld bedraagt de voorsprong op Red Bull Leipzig nog acht punten. Borussia Dortmund nam de derde plek in dankzij een 3-0 zege op VfL Wolfsburg, die werd ingeleid door een eigen doelpunt van Jeffrey Bruma.

Hertha BSC - Bayern München 1-1

Het leek erop dat Bayern niet volledig was hersteld van de midweekse inspanning tegen Arsenal (5-1). Het team van Carlo Ancelotti keek bij rust aan tegen een 1-0 achterstand in Berlijn en geheel onverdiend was dat niet. Het gedisciplineerde Hertha voorkwam dat Bayern het eigen ritme vond. Halverwege de eerste helft was het raak via Vedad Ibisevic. Een vrije trap van Marvin Plattenhardt vanaf de linkerflank werd van dichtbij binnengewerkt door Ibisevic, die Thomas Müller te slim af was en met een uitgestoken been voor de 1-0 zorgde. Een tweede doelpunt van de Bosniër werd vlak voor rust terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na de onderbreking stelde Bayern teleur. Arjen Robben probeerde het nog wel, maar kon keeper Rune Jarstein niet in de problemen brengen. Collega-doelman Manuel Neuer voorkwam aan de overzijde dat een van richting veranderd schot van Vladimír Darida binnenzeilde. Ancelotti voerde twee offensieve wissels door met het inbrengen van Robert Lewandowski en Xabi Alonso voor respectievelijk Arturo Vidal en Joshua Kimmich. Bayern zette wel druk, maar raakte gefrustreerd en leek te gaan verliezen. Via Lewandowski werd het in minuut 96 toch 1-1, na de rebound op een inzet van Robben.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3-0

Bruma was teruggekeerd van zijn schorsing van één wedstrijd en kreeg zijn basisplaats meteen terug. Vermoedelijk was trainer Valérien Ismaël tijdens de wedstrijd niet al te gelukkig met die beslissing, want Bruma zorgde op kolderieke wijze voor de 1-0 voor Borussia Dortmund. Lukasz Piszczek bracht de bal voor het doel, waarna de ongehinderde Bruma in eigen doel kopte. Tot dat moment was het een open wedstrijd, maar na de treffer nam Dortmund het heft in handen. Dat leidde tot kansen voor onder meer Marco Reus. Pas in de tweede helft werd het machtsoverwicht verder uitgebuit. Piszczek kopte op aangeven van Matthias Ginter de 2-0 binnen; Ousmane Dembélé trof met een voorzet op Pierre-Emerick Aubameyang de paal en via diezelfde Dembélé werd het na een uur 3-0. Met een krachtige kopbal promoveerde hij een afgemeten voorzet van Piszczek tot assist.

Jeffrey Bruma in duel met Marco Reus

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 0-2

Scheidsrechter Guido Winkmann was de gebeten hond in de Commerzbank Arena, na een rode kaart voor David Abraham voor een duel met gestrekt been. Tien minuten eerder, in de 26e minuut, was de hekkensluiter op voorsprong gekomen: Dario Lezcano verlengde een corner, waarna Romain Bregerie van dichtbij afrondde. Het zat Eintracht ook na rust niet mee. Martin Hansen keerde een elfmetertrap van Makoto Hasebe, die de rebound tegen de lat mikte. Twintig minuten voor benutte Pascal Gross wel een strafschop voor het bezoek, dat negen minuten voor tijd Matthew Leckie kwijtraake met een rode kaart voor een charge met een te hoog been.

TSG Hoffenheim - SV Darmstadt 98 2-0

De eerste helft was ronduit saai te noemen. Alleen in de openingsminuten was er sprake van gevaar voor de doelgebieden van Oliver Baumann en Michael Esser. Daarna vond de strijd vooral op het middenveld plaats. In de tweede helft zette Hoffenheim flink druk op de defensie van Darmstadt en kreeg het team van Julian Nagelsmann na dik een uur spelen loon naar werken: na voorbereidend werk van Marco Terrazzino schoot Andrej Kramaric de 1-0 binnen. De Kroaat zette in de extra tijd vanaf elf meter ook de eindstand op het scorebord, na een overtreding van Hamit Altintop op Sebastian Rudy.