Bosz houdt Neres en Sinkgraven uit selectie en ziet basisspeler terugkeren

David Neres debuteert zondag nog niet voor Ajax. De winteraanwinst werd vrijdag gepresenteerd, maar is niet opgenomen in de negentienkoppige selectie voor de wedstrijd tegen Vitesse. Ook Daley Sinkgraven ontbreekt: de linksback liep een blessure op in het Europa League-duel bij Legia Warschau (0-0) van donderdag.

Dat maakt Ajax zaterdag bekend via de officiële kanalen. Tegenover de absentie van Neres en Sinkgraven staat voor trainer Peter Bosz de terugkeer van Joël Veltman. De rechtsback was er vanwege ziekte niet bij in Polen, maar is inmiddels hersteld. Hij werd tegen Legia vervangen door Kenny Tete, die een rode kaart kreeg.

Veltman had dit seizoen een basisplaats in 21 van de 22 competitiewedstrijden. Ajax zegevierde in de laatste vijf optredens in de Eredivisie. Toch bedraagt de achterstand op koploper Feyenoord nog altijd vijf punten. Ajax heeft wel een voorsprong van drie punten op belager PSV.