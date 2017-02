‘Ik ben heel gelukkig bij PEC, maar ik heb altijd gedroomd van Engeland’

PEC Zwolle kende een teleurstellende eerste seizoenshelft, maar het elftal van Ron Jans kwam sterk uit de winterstop. De Zwollenaren verloren de eerste wedstrijd na de jaarwisseling weliswaar van Ajax (1-3), maar daarna volgde een reeks van drie overwinningen uit vier duels. Spits Nicolai Brock-Madsen staat symbool voor de wederopstanding van PEC.

Brock-Madsen streek afgelopen zomer op huurbasis neer in het MAC³PARK stadion en bleef droogstaan in zijn eerste acht competitieoptredens voor de Overijsselse club. In het nieuwe jaar trof de 24-jarige Deen echter al viermaal doel. "Ik ben wel opgelucht ja", geeft de bonkige midvoor toe in gesprek met de NOS. "PEC Zwolle heeft me natuurlijk niet voor de lol gehaald. Ze verwachten iets. Ik ben blij dat ik nu iets terug heb kunnen doen en ons in elk geval voor even uit de gevarenzone heb kunnen halen."

Zwolle pikte Brock-Madsen op bij Birmingham City, dat hem 2015 had overgenomen van Randers FC. Hij kwam in zijn eerste seizoen niet verder dan zes duels voor de Engelse tweededivisionist, maar heeft een terugkeer naar het eiland nog altijd niet uit zijn hoofd gezet "Ik heb altijd gedroomd van Engeland, net als veel andere spelers. Ik voel me heel gelukkig bij PEC, hoor, maar laten we afwachten", besluit Brock-Madsen, die zaterdagavond met PEC op bezoek gaat bij FC Utrecht.