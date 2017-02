‘Pogba ging weg en werd een grote ster, dat zou hij ook kunnen doen’

Manchester United liet Paul Pogba jaren geleden vertrekken en betaalde afgelopen zomer een recordbedrag van 105 miljoen euro om het voormalige jeugdexponent weer terug te kopen van Juventus. Pogba is niet de eerste jeugdspeler die het na zijn vertrek bij the Red Devils bijzonder goed doet en Rio Ferdinand ziet voor Michael Keane eenzelfde scenario voor zich.

“In de jeugd stelde hij al graag vragen, hij waardeert constructieve kritiek en dat is een geweldige eigenschap om te hebben. Om daar te zijn, in detail naar je eigen spel te kunnen kijken en om dan te proberen beter te worden”, vertelt de United-icoon over de in 2015 naar Burnley vertrokken verdediger. “Hij wil altijd beter worden, of het nu om voeding gaat of om zijn fysiek. Hij wil altijd meer leren en begrijpen.”

“Ik denk dat het moment dat hij te horen kreeg dat hij moest vertrekken heel moeilijk moet zijn geweest. Iedereen uit deze regio droom ervan om voor United te spelen”, gaat Ferdinand verder. “Maar hij kreeg zo wel de kans om zijn vleugels uit te slaan, op te bloeien en de speler te worden die hij nu is. Die kans kreeg hij, om wat voor reden dan ook, niet bij United. Als je kijkt naar iemand als Pogba, die weg is gegaan en een grote ster is geworden. Michael Keane zou dat ook kunnen doen.”