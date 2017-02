Overmars wil nieuwe bijnaam: ‘Misschien moeten jullie die aanpassen’

Ajax maakte een drukke winterse transferperiode door. Naast de komst van David Neres zwaaiden de Amsterdammers Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi en Nemanja Gudelj uit. Het binnengekomen transfergeld werd meteen weer uitgegeven aan de Braziliaanse vleugelspeler, die een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro kost. Daarmee komen de totale investeringen voor dit seizoen op ongeveer 33 miljoen euro.

“De prijzen in het internationale voetbal rijzen de pan uit. Voor een Braziliaans talent met zijn status zijn de prijzen al snel boven de tien miljoen euro en dan is São Paulo nog het Ajax van Brazilië. Je haalt daar niet zomaar spelers weg”, tekent Voetbal International uit de mond van directeur voetbalzaken Marc Overmars op tijdens de presentatie van de Braziliaan. “We hebben onszelf in de positie gebracht dat we dit soort investeringen kunnen doen, vier jaar geleden zag het er heel anders uit. Misschien moeten jullie mijn bijnaam van Marc Netto maar aanpassen”, voegt hij er met een knipoog aan toe.

Voor Ajax blijft het inpassen van eigen jeugd echter ook een belangrijke manier om de selectie te versterken. Overmars snapt dat met al die investeringen de druk van het winnen toe zal nemen, al meent hij ook dat die druk bij een club als Ajax altijd aanwezig is. Met de komst van Neres wordt wel een belangrijk gat in de selectie gevuld: “Na het vertrek van El Ghazi was het duidelijk dat er een buitenspeler bij moest komen. We hebben vastgehouden aan onze nummer één en dat was David Neres.”