‘Er was vorig jaar al contact met Ajax, dit is een grote club’

Ajax trok op de slotdag van de transferperiode een bedrag van maximaal vijftien miljoen euro uit voor David Neres en het talent is vrijdag gearriveerd in Amsterdam. Vanwege een jeugdtoernooi met de Braziliaanse selectie duurde het ruim twee weken voordat hij zich bij zijn nieuwe club meldde.

De komst van Neres is niet over één nacht ijs gegaan: “Er was vorig jaar al contact met Ajax. Dit is een grote club waar ik nog veel kan leren”, vertelt hij tijdens zijn officiële presentatie. “Ik wil met Ajax kampioen worden om vervolgens in de Champions League te kunnen spelen.

Het liefst wil de aanwinst zondag al meespelen als Ajax het opneemt tegen Vitesse. Dit zit er echter waarschijnlijk niet in: “Dat is wat vroeg, ik denk niet dat hij zondag al speelt. We geven hem de tijd”, laat directeur voetbalzaken Marc Overmars weten.