Southampton haakt met komst ‘el Pelado’ in op afwezigheid Van Dijk

Martin Cáceres speelt de komende maanden voor Southampton. De Premier League-club maakt donderdagavond via de officiële kanalen de komst van de transfervrije verdediger wereldkundig. De 29-jarige Uruguayaan heeft zich tot het einde van het seizoen aan the Saints verbonden en gaat rugnummer twaalf dragen.

Cáceres zat het laatste half jaar zonder club, na zijn zomerse vertrek bij Juventus. Tal van clubs hadden interesse in de Uruguayaans A-international, maar om uiteenlopende redenen kwam het niet tot een transfer naar onder meer AC Milan en Lokomotiv Moskou. Southampton heeft nu eindelijk de komst van el Pelado kunnen afronden.

Cáceres kwam eerder ook voor Barcelona en Sevilla uit. "Van alle opties die ik had, was dit de beste", zo verzekert de verdediger op de clubsite. "Ik ben erg blij dat ik bij deze club heb getekend." Southampton is ook erg blij met de komst van Cáceres, daar Virgil van Dijk enkele maanden aan de kant staat.