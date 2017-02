‘Nederland was open, maar het voetbal hier vind ik nu erg conservatief’

Peter Hyballa oogst dit seizoen lof als trainer van NEC. De bevlogen Duitse oefenmeester heeft na een half jaar in de Eredivisie een aantal aanbevelingen voor het volgens hem ‘vastgeroeste’ Nederlandse voetbal. Hij noemt Nederland op het gebied van voetbal momenteel ‘conservatief’.

“Nederland was altijd tolerant en open, maar het voetbal hier vind ik nu erg conservatief. Gooi die ramen eens open”, zegt Hyballa in gesprek met Voetbal International. “Je kunt spugen over de grens, maar leer eens van het buitenland. Geef jonge trainers de kans. Benoem eens een Spaanse bondscoach. Ik bedoel niet dat Danny Blind weg moet, maar in het algemeen: doe eens wat nieuws.”

Zo traint Hyballa, in tegenstelling tot andere Nederlandse clubs, niet volgens de theorie van Raymond Verheijen. “Hij heeft best zinnige dingen geschreven, maar ik volg zijn methode niet. Ik geloof in hard trainen”, stelt de oefenmeester. “De Eredivisie heeft natuurlijk een grote financiële achterstand ten opzichte van de grote Europese competities. Maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland met ontwikkelingen op andere terreinen weer een belangrijke rol kan spelen in het voetbal.”