Ajax treft goed uitgerust Legia Warschau: ‘Dat maakt het wel lastiger’

Voor Ajax vangt de knock-out fase van de Europa League donderdagavond aan met een uitwedstrijd bij Legia Warschau. De Poolse ploeg nam aanvankelijk deel aan de Champions League, maar verdiende met een derde plaats in de groepsfase van het miljoenenbal een ticket voor de zestiende finale van het tweede Europese toernooi. Ajax-coach Peter Bosz erkent de kwaliteiten van Legia.

"Legia is een goede tegenstander. In een zware Champions League-poule zijn ze voor Sporting Portugal geëindigd. Dat geeft hun potentie aan", vertelde de oefenmeester, die zich verder betrekkelijk op de vlakte hield tijdens zijn persconferentie daags voor het treffen. "Ik houd niet van uitspraken over een favorietenrol. Dat is meer iets voor de bühne. Maar ik vind wel dat we moeten winnen", voegde Bosz er nog aan toe.

Legia staat momenteel derde in de hoogste Poolse voetbalcompetitie, die afgelopen weekeinde pas hervat werd na een lange winterstop. Het team van Jacek Magiera speelde in de tussentijd een viertal oefenwedstrijden om geen ritme te verliezen. Bosz moest zich in de voorbereiding op het duel in Warschau dan ook enigszins behelpen. "Dat maakt het wel lastiger, omdat in oefenwedstrijden vaak dingen veranderen. Maar we hebben wel een goed idee van wie er zullen spelen", verzekerde de oefenmeester.

Bosz heeft donderdagavond de beschikking over een fitte selectie. "Daley Sinkgraven kwam uit de competitiewedstrijd van zondag tegen Sparta met lichte klachten en Joël Veltman is even ziek geweest. Ik ga er echter van uit dat iedereen donderdag fit is."